Niegan que haya discriminación y mala alimentación en casa hogar

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de que se hubiera dado a conocer la queja del señor Francisco Javier Ramírez Medina, la directora del Sistema DIF en Salvador Alvarado, Gabriela López Iribe, comenta que no hay discriminación en la casa hogar, inclusive dice que desafortunadamente cuentan con dos personas y no pueden tener a alguien exclusivamente para una sola persona que no mira.

SIN RECHAZO.

De igual manera, dice creer que el abuelito se siente discriminado por que cuentan con muy pocas personas y no tienen a alguien para moverlo, estar al pendiente, así como a la hora de ir por él.

Menciona que en la casa hogar se tiene un reglamento a nivel estado, donde dice cuáles son los puntos para que puedan entrar. Argumenta que el reglamentó lo firman antes de entrar, el cual dice que deben ser autosuficientes, presentarse aseados y una serie de reglas para poder accesar. “Nosotros acabamos de ir a una capacitación a la casa diurna que hay en Culiacán, donde van abuelitos que tienen un problema ya mayor y tienen personas que los atienden personalmente”, indica.

COMIDAS.

De igual manera, López Iribe hace hincapié en que, desde que inició esta administración, cuentan con nutrióloga ya que antes no había y señala que tratan de colocar un menú adecuado, ya que se les está llevando un régimen porque la mayoría de los abuelitos a esa edad tienen hipertensión o diabetes, por ello es que tienen que ser estándar con todos.

ALIMENTACIÓN.

Por su parte, la nutrióloga del Sistema DIF, Rita Elena Caro Gámez, expresa que cambiaron el régimen de los abuelitos debido a que tienen problemas de diabetes así como hipertensión, por lo cual se tuvo que hacer un cambio de hábitos alimenticios, ya que antes tenían otro tipo de alimentación que les hacía daño. Comenta que les preparan ensaladas de atún, bistec, huevo con nopal, espinacas, así como un menú variado, ya que si continúan con un régimen que no es benéfico, sus enfermedades se van a prolongar.