Niños de Angostura se vuelven en funcionarios por un día

Angostura, Sinaloa.- Alrededor de 32 niños de diferentes escuelas del municipio de Angostura acudieron a las oficinas de Cabildo para llevar a cabo las actividades del Niño Funcionario, evento organizado por el sistema DIF así como por él área de Psicología y la Procuraduría de la Defensa del Niño, Niña y Adolescentes.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

Una vez que hicieron acto de presencia todos los niños y funcionarios en Cabildo, se comenzó al azar la rifa para obtener el puesto de un funcionario, de tal manera todos los niños presentes lograron salir con un cargo público por lo menos un día.

Sin embargo, quien se llevó el puesto de suma importancia fue Cruz Emanuel Félix Medina de quinto grado en la escuela primaria de Batury , el obtuvo el cargo de Eleazar Bojórquez Camacho como presidente municipal.

"Yo pensaba que iba a ser algo del Ayuntamiento, pero no creí que sería presidente. Me gustaría hacer muchas cosas, sobre todo en mi escuela equiparla con material deportivo, darle mantenimiento a los aires y hacer una barda que se cayó porque una vez ya se metieron a nuestra escuela y se llevaron muchas cosas. Me gustaría que mi escuela estuviera como las de aquí (Angostura) " mencionó Félix Medina.

Asimismo Eleazar Bojórquez Camacho comentó que este tipo de eventos es con la finalidad y la misión de que los niños quienes son el futuro de México vayan aprendiendo e informando las labores que hacen los funcionarios y si algo uno de ellos en su momento quiere decidirse por la política, tengan la noción de que esto es para ayudar al pueblo.