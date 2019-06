Niños de Educación Inicial Yoreme-Mayo pierden el ciclo

Angostura, Sinaloa.- Este ciclo escolar fue de gatos negros para los niños que estudian en la Escuela de Educación Inicial Indígena Yoreme-Mayo que está en la comunidad San Luciano, ya que por falta de maestro prácticamente perdieron todo el año.

Rosaura Eslibeth Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena, explica que al arrancar el periodo escolar 2018-2019 al plantel llegó un profesor que luego desató desconfianza entre los padres de familia y empezaron los problemas, pues el docente presuntamente en mal estado acudía a laborar.

“La verdad, es que el maestro no tenía una buena presentación e impartía clases en condiciones no adecuadas, dado a esto los padres, con justa razón, se empezaron a molestar y a hacer movimientos para cambiarlo, y ya se había logrado esto, pues mandaron a una maestra, que también se fue porque no le convino el sueldo que percibía, ya que el dinero lo depositaban en la cuenta del profesor y de ahí él pagaba todas sus deudas vía nómina y lo que sobraba se lo daba a la maestra, y pues así no eran las cosas”.

“Total, como no se pudo hacer nada, este año los niños de educación inicial indígena yoreme-mayo lo perdieron, son alrededor de 10 pequeños de 3 y 4 años de edad. Este problema solo se dio en San Luciano, en otras comunidades no hubo detalles”, comenta Rosaura Silvas Cabanillas.