¡No aguantan el calor! Habitantes de Angostura temen un alto precio de la luz

Angostura, Sinaloa.- Las fuertes temperaturas registradas últimamente en el municipio de Angostura tienen totalmente en alerta a los angosturenses, pues se han puesto a pensar lo alto que les llegará el recibo de luz, puesto que la mejor solución para no sufrir tanto calor o alguna deshidratación es resguardarse en su cuarto con el aire acondicionado encendido.

Julián Sotelo comentó que los últimos días se ha sentido demasiado calor, por lo cual menciona que a su familia le dice que no apague el aire acondicionado en todo el día. “Sé que el recibo me va a llegar muy alto, porque en todo el día en mi casa no se apaga el aire, espero solamente que no sea exagerado el monto a pagar, porque no voy a hallar cómo pagarlo, y es indispensable en este tiempo tener luz eléctrica, ya que mi niño aún es muy pequeño y el calor le hace mucho y no quiero que se me enferme”, destacó.

Por otra parte, la señora Sujey Castro manifiesta que está demasiado preocupada por el alto precio que se imagina que llegará próximamente en los recibos de luz, puesto que con el calor que hace no hay de otra opción más que estar con la refrigeración prendida y así no estar sudando tanto.

“Sé que la luz va a llegar muy alta, porque los aires jalan mucha corriente y por el calor que hace pasamos la mayor parte del día con ellos prendidos, para que los niños y nosotros mismos no sintamos tanto calor, simplemente con el hecho de meterte a bañar y en cuanto sales empiezas a sudar de una, y prefiero pagar mucho de luz que llegar a enfermarnos o deshidratarnos, porque este calor hasta puede darnos un golpe de calor”, resaltó la señora.

Elva Gastélum argumentó que espera que no le llegue más del doble de lo que pagó en el bimestre pasado de luz, al ser que para ella fue muy difícil poder juntar todo el dinero que requería para poder liquidar ese recibo, estando consciente que sí será más alto el precio, por el constante uso de la corriente eléctrica que se ha hecho para calmar el calor.

Leer más: EN VIVO: Todo sobre la tormenta tropical 'Nora' en la costa del Pacífico mexicano

Es mucha la preocupación ciudadana por el cómo vayan a llegar los recibos de la energía eléctrica, pero sin duda todos están conscientes que será más alto, puesto que el calor no da tregua y no queda de otra más que estar en el aire acondicionado.