No dejar testamento causa conflictos en familias

Guamúchil, Sinaloa.- Persiste la renuencia de no realizar testamento, esto es un problema común en Sinaloa, no es propio del municipio de Salvador Alvarado, ya que existe la falta de cultura de tramitar el testamento, pero cuáles son los problemas que esto genera, así lo explicó el magistrado de la Sala de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en Sinaloa, Juan Zambada Coronel, quien se encuentra impartiendo un diplomado en el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil referente a la sucesión testamentaria.

El especialista en la rama civil y familiar explicó qué sucede cuando una persona fallece, cuál es el trámite que debe de seguirse y de qué manera se reparten los bienes cuando una persona fallece.

"Lo importante es generar una cultura del testamento, porque así el autor de la herencia determina con claridad y precisión a quién le deja sus bienes y eso genera menos problemas posteriores que cuando no se deja testamento".

Señaló que en la mayoría de las ocasiones no se deja testamento porque hay renuencia. Esta falta de interés está relacionada con la cultura que tiene el mexicano de no enfrentarse a la muerte, así lo explicó el especialista: "En ocasiones hacer un testamento la gente lo ve como acercarse a la muerte, aceptar que la muerte está cerca. No lo ven como un trámite necesario para que las familias no tengan problemas".

Las familias pueden destruirse por pelear los bienes, cuando no se deja testamento la ley dice establece cómo se van a repartir pero se realiza en un procedimiento que se llama "Juicios Sucesorios", en un juzgado. El problema surge "en ese inter se vienen los problemas, conflictos y eso genera a veces divisiones en la familia. Que el autor de la herencia, la persona que falleció nunca se imaginó ver esto. A veces después de que fallece el patriarca o la matriarca, la familias se destruyen, por pelearse por bienes grandes o chicos", manifestó Zambada Coronel.

Informó que cuando una persona fallece no solamente transmite sus bienes y sus derechos sino también obligaciones. Si esa persona tiene deudas primero se paga a los acreedores y después se reparten los bienes.