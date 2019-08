“No encontró a cuatro de sus seis hijos”; testigo

Guamúchil, Sinaloa.- Sus lágrimas cuentan lo que sus palabras no pudieron expresar: el doloroso recuerdo del trenazo de 1989 le impidió a Filiberto Reyes continuar con su testimonio.

Un fuerte estruendo despertó a todo un pueblo, pero nadie imaginó que ese día de agosto cambiaría la vida de cada uno de sus habitantes. Esa madrugada el barullo de la gente despertó a Filiberto Reyes, de la comunidad de El Serrano. Recuerda que entre el rumor de los vecinos alcanzó escuchar “¡se cayó el puente de la vía!”.

En este momento de la entrevista, la voz del testigo se entrecorta y no puede continuar. Llora, y sus ojos reflejan la profunda tristeza que invade su alma al recordar. El pesar de la tragedia lo ahoga en su dolor. Este relato es uno de los vivos testimonios que reflejan el dolor, que aún perdura en la memoria de quienes vivieron en carne propia la tragedia.

“Uno esperaba ver a una que otra persona muerta, pero al llegar encontramos otra cosa. Algunos estaban vivos todavía, los que se agarraron de los palos. Había gente que andaba buscando a los mismos de ellos que quedaron ahí. Cuando calentó el sol, vimos a un chamaco como de unos trece años gritando para que lo ayudaran entre el agua. Y dijo el vecino: “Oye, si no se ahogó este, nosotros que conocemos el arroyo no creo que no lo pasemos”. Todavía recuerdo a mi apá que me dijo: “si tienen miedo, no se tiren”, así recuerda entre sollozos el padre de familia.

El señor Filiberto tenía apenas 29 años en aquel entonces, pero recuerda la triste escena como si fuera ayer. Entre las muchas historias que nos permitió conocer a través de sus recuerdos, que afloraron sus lágrimas, son: “Nos encontramos a una señora ya mayor que gritaba agarrada de una rama, y la sacamos, la dejamos en la orilla. Nos venimos caminando al otro lado del arroyo, así fuimos viendo a niños, jóvenes y cuerpos regados. Después ya vimos que se juntó toda la bola del Ejército, la Policía Municipal, que era la Ministerial en aquel tiempo. Pero aunque se anduvo buscando por muchos días después, los zopilotes eran los que iban dando el aviso de dónde estaban los muertos. Hasta por el pueblo de Palmarito se encontraron cuerpos”.

Pero una de las anécdotas que más le duele recordar es la del padre que solo encontró a uno de sus seis hijos. Al contarla, el llanto ahoga de nuevo la voz de Filiberto y dice, con cierta pena de que lo vean llorar, “es que se acuerda uno”.

Saca su pañuelo blanco para limpiar las lágrimas de unos ojos ya rojos, porque durante los más de treinta minutos de la entrevista las lágrimas aparecen a cada momento. Se recupera y termina de contar: “Venía llorando el amigo, y dijo ‘este es el que me falta’. Le empezó a quitar la tierra de los ojos, y dijo ‘de perdida ya lo hallé. Me voy a llevar uno de los seis’. Le quedó uno vivo, pero los demás no los encontró”.