“No es necesario aplicar el alcoholímetro”: Montoya

Angostura, Sinaloa.- Pese a que en esta época del año se incrementa considerablemente el consumo de bebidas embriagantes, las autoridades policiacas y municipales de Angostura no creen conveniente implementar el operativo alcoholímetro en las diferentes carreteras de las comunidades, pues apelan a la buena consciencia de los automovilistas y confían en cerrar el año con saldo blanco.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez manifiesta que en lo que va de su administración nunca ha ordenado el alcoholímetro, incluso no recuerda que otros presidentes municipales lo hayan establecido, pues ve a la ciudadanía angosturense tranquila.

Además resalta que la mayoría de los accidentes que desafortunadamente suceden no son derivados por el consumo de bebidas embriagantes, sino por otras circunstancias.

“Lo que queremos es que la gente tenga felicidad, no represiones, que todo transcurra en una sana armonía, es por ello que hasta hoy no hemos tenido la aplicación del alcoholímetro ni está en nuestros planes hacerlo, pues la verdad nosotros vemos que el angosturense sí es muy fiestero y pachanguero, pero, bendito Dios, en los accidentes registrados en el municipio no han sido por alcohol.

Pero reconocemos que sí nos hacen falta más señalamientos en las carreteras, pues nos hemos dado cuenta de que carecemos mucho de esto en el municipio, en las curvas, los topes, entre otros lugares que son considerados de peligro y ya ha habido accidentes ahí; también nos falta mejorar en bachear las carreteras que están mal, como la de Batury a Playa Colorada, cosa que ya se está haciendo gracias al apoyo del Gobierno del Estado, pues los baches también provocan accidentes”, comenta la alcaldesa.