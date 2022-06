"No es necesario estrenar para actos académicos": Jefe de los Servicios Regionales del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Ya se aproxima el fin de ciclo escolar 2021-2022 y con ello también los actos académicos en las diferentes instituciones educativas y los niveles en la educación, por lo cual aumentan los gastos en las familias para comprar accesorios para sus hijos en estos actos académicos.

Ante estos eventos que están a la puerta de la esquina y a poco más de un mes de que terminen las clases, de acuerdo al calendario escolar, comentó el jefe de los Servicios Regionales del Évora, Jesús Villela Cortés, que no es necesario que los alumnos tengan que estrenar ropa u otros accesorios, como uñas acrílicas, aretes y pintura labial, y tampoco alhajas en las niñas y niños.

Esto, de acuerdo a un comunicado que se ha hecho llegar por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, que indica que los actos académicos deberán llevarse a cabo del 11 al 14 de julio, por lo consiguiente, el comunicado también hace un llamado a los padres de familia que acudan a estos actos académicos tomando todas las precauciones y medidas sanitarias que se requieren para evitar los contagios por covid-19.

Aunque el documento no limita el número de personas y no prohíbe aglomeraciones, no se descarta que esto pueda cambiar a como se vayan dando algunos rebrotes en el estado de Sinaloa, y estarán atentos a las indicaciones de las autoridades sobre cualquier cambio.

El funcionario escolar aprovechó para pedirle a los padres de familia no gasten en otro tipo de ropa o vestimenta que no sea el uniforme, debido a que todos los alumnos a graduarse deberán portar el uniforme escolar en los actos académicos.

Se les recuerda a los padres de familia que el evento de graduación es un acto oficial austero y no un evento de ostentación. Villela Cortés agregó que no está permitido que los eventos de graduación se lleven a cabo en salones de fiestas.

El funcionario de la SEPyC hizo un llamado a los padres de familia a denunciar a los maestros o directivos que condicionen la entrega de certificados a los alumnos, no se deben retener los documentos de clausura por nada, y mucho menos argumentando que no se entregarán por no haber pagado las cuotas escolares, concluyó.