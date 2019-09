No existe patrulla denunciada informa DSPyTM

Guamúchil, Sinaloa.- El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime David Silva García, respondió ante la denuncia que hiciera un ciudadano por extorsión de parte de dos elementos de la dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado.

Informó que la numeración de la patrulla reportada no está operando en este municipio, porque no pertenece a la corporación. Señala que hasta el momento no se ha recibido una denuncia de parte del afectado, ni recientemente se tienen registran denuncias por este tema.

Manifestó su compromiso de actuar de manera inmediata ante cualquier denuncia que se reciba porque esto es algo que no se puede permitir y si la ciudadanía proporciona evidencia o información para ubicar a los elementos se procederá. El mayor Silva García hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de extorsiones para poder actuar.

Es importante destacar que en el resto de los municipios, Angostura y Mocorito, informaron que la numeración de la patrulla reportada no pertenece a sus corporaciones. Sin embargo, el ciudadano afectado afirma que fue detenido por esta patrulla y que después arribo al lugar otra unidad.