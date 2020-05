No fue un día normal para los albañiles ante la crisis sanitaria

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que cada 3 de mayo es el Día de la Santa Cruz y los expertos de la construcción lo toman y lo festejan como el Día del Albañil celebrando y haciéndole honor a su oficio, en esta ocasión dio un giro inesperado ante el quedarse en casa como prevención por la pandemia del coronavirus.

César Salazar Camacho, quien tiene más de 12 años laborando como albañil, manifiesta que ante la pandemia su situación se ha vuelto aún más crítica y difícil de llevar.

Salazar Camacho expresó que la manera en la que se celebrará en esta ocasión por el Día del Albañil será junto a sus familiares en su hogar con una comida debido a que la situación por la que se está pasando ante la pandemia del Covid-19 está crítica y no le alcanza para realizar la misma celebración que se acostumbraba a hacer junto a sus trabajadores por el motivo que si no se trabaja no entra dinero a su hogar.

‘‘Esta pandemia y la cuarentena ha provocado una difícil situación en mi hogar porque no he podido trabajar porque estamos siguiendo las recomendaciones’’, citó.