No habrá Carnaval en Guamúchil, pero sí patronato para fiesta 2023

Guamúchil, Sinaloa.- La cancelación del Carnaval Guamúchil 2022 no implica que no se forme el patronato, sino todo lo contrario. Se está organizando el patronato para las fiestas carnestolendas que se planean realizar en el 2023. El alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, informó que no se van a hacer las fiestas del rey momo, principalmente porque es muy poco el tiempo para organizarlo y porque está primero la salud que la diversión.

Es decir, se depende del semáforo epidemiológico, no hay certeza y se puede afectar a muchas personas y sectores. Por eso se tomó la decisión de solo crear el patronato para la organización del Carnaval 2023 y que no represente un alto gasto para el municipio. El presidente municipal explicó que hablar de organizar un carnaval es un trabajo de meses y es una inversión muy alta.

Esto fue lo que informó al respecto: “Si estamos dependiendo de un comportamiento cambiante del semáforo epidemiológico esto implica poner en riesgo el trabajo de muchas personas, de organizaciones, de clubes, entre otras actividades. Tenemos que ser responsables no solo en lo financiero, sino que no vamos a poner en riesgo la salud de la población. El semáforo cambia de la noche a la mañana, y no vamos a poner en riesgo a la población. Primero es la salud y después está la diversión y la tradición, por eso se va trabajar de una manera cautelosa”.

El plan es nombrar el Patronato del Carnaval para la fiesta popular del 2023 y que se tenga todo un año para organizar las actividades, obtenga recursos, se preparen convenios, acuerdos, con la finalidad de que el patronato y el Ayuntamiento estén bien fortalecidos “y con una solvencia económica más considerable, para no generar actividades que representen una carga fuerte para el municipio”, destacó el alcalde.

Dejó claro que sí se habrá de colaborar y de hacer gestiones ante el gobierno del estado, pero lo que se busca es lograr ser lo más autónomos posibles, señaló Camacho Aguilar. El alcalde comentó que la persona que presidirá el patronato del carnaval será Waldo Mendoza y se espera que sea nombrado en el corto plazo.