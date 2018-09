No habrá proceso de entrega-recepción; afirma Carlo Mario Ortiz

Guamúchil, Sinaloa.- El presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, confirma que no se realizará el tradicional proceso de entrega-recepción en esta administración, pues él seguirá al frente, pero lo que sí se hará será una ratificación de poder.

El mandatario alvaradense argumenta que este proceso se va a dar hasta que terminen los tres años siguientes y entre una nueva administración.

"En este tema he estado muy al pendiente con la Contraloría del municipio y fue eso lo que me informó, pues todo esto es atípico debido al proceso de la reelección que se da. Aquí lo único que se dará será un documento donde yo nuevamente reciba el cargo y cuando termine me periodo entonces sí se dará el proceso de entrega-recepción", informó Ortiz Sánchez.

Pese a todo esto, cada funcionario está trabajando de manera responsable y entregando toda la documentación debida a Contraloría y eso será el respaldo sustentable ante cualquier observación de la ASE".

En torno a los ajustes de personal y algunos despidos que se han anunciado, resaltó que en esta semana terminará el análisis; "no es tan sencillo tomar una decisión asi, pero el objetivo nuestro no es correr personal sino hacer las cosas más eficientes, ya que hay áreas que requieren más personal y otras que no ocupan de mucha gente y más que recorte de personas la idea es ser efectivo, pero si llegamos a detectar que hay gente que no tiene cabida en algún punto o si no tiene el perfil para estar en cierto puesto, pues ahí sí vamos a tener que prescindir de sus servicios", recalcó.

"Resalto que en mi próxima administración no se volverán a ver las mismas caras en las distintas áreas, nadie tiene segura la continuidad en la administración, pero si hay mucha gente muy valiosa y estoy agradecido con su apoyo, ahí están los logros, pero sí va haber ajustes y cambios en la administración, ya que la ciudadanía espera más de lo que hicimos en este periodo y debemos redoblar esfuerzos. Vienen cambios y sustituciones, ya que también es política esto", afirma el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez.