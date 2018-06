"No habrá reelección en Salvador Alvarado": Mónica Sánchez

Guamúchil, Sin.- Un multitudinario apoyo recibió Mónica Sánchez Agramon en su cierre de campaña en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en cuyo marco declaró que en Salvador Alvarado no habrá reelección y que ella será la próxima presidenta municipal.

Con alegría, los habitantes de esta sindicatura recibieron a la candidata, quien manifestó su agradecimiento porque los ciudadanos abrazaron su proyecto y la hacen sentir satisfecha de los resultados de su campaña.

“Aun cuando Mónica no era una cara conocida en política, yo logré posicionarme muy rápido y eso me da mucha satisfacción, de mucha alegría de ver esa aceptación que yo tuve por la gente, como rápido ab razaron mi proyecto, estuvieron de acuerdo conmigo, por eso la confianza de que este primero de julio seré la nueva presidenta de Salvador Alvarado, no habrá reelección, por esta vez no””.

Durante el evento de cierre de campaña, la abanderada de la coalición, Por Sinaloa al Frente recibió el respaldo del candidato a diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela, Adolfo Rojo Montoya, candidato a diputado federal por el distrito 03, Sebastián Zamudio, presidente estatal del PAN y su planilla de síndico procurador, en la persona de Armando Camacho Aguilar y regidores.

Fotos: Cortesía.

La candidata invitó a los ciudadanos a razonar su voto y valorar las propuestas que se le hicieron y sobre todo, no permitir que alguien más decida por ellos.

Con la población de Villa Benito Juárez refrendó su compromiso de aplicar adecuadamente el Impuesto Predial Rústico, mejorarles los caminos, la seguridad pública y atender con responsabilidad los planteamientos que se le hagan.