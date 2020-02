"No hay alarma por Coronavirus en Sinaloa"; afirma el gobernador

Mocorito, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, estuvo presente en la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa que se desarrolló en Melchor Ocampo, Mocorito y tras hacer un recorrido donde saludó a todos los presentes e hizo entrega de algunas sillas de ruedas, atendió a los medios de comunicación y habló sobre la enfermedad del Coronavirus que tiene un caso en Culiacán y explicó lo siguiente.

"Se está en coordinación con las autoridades federales donde van a determinar las diferentes estrategias a seguir pero sobre todo, se está atendiendo a la gente como ya lo informó el Secretario de Salud.

La persona infectada está estable, sin síntomas, ya se checo a los venían en el vuelo y no han presentado ningún indicador, entonces estamos pendientes, atentos, hay que tener mucha higiene, prevenir mucho, estar muy tranquilos, serenos, informar mucho, hablarle con la verdad a la gente, muy importante.

De los 84 mil casos que se han presentado en el mundo el 3.4 por ciento es la letalidad, es decir la tasa es baja, 11 por ciento son casos graves, entonces hay que hacer mucha atención a lo que son las fuentes oficiales, que no se dejen ir por los rumores falsos, ya que las redes sacan ahí muchas cuestiones que no son reales.

Los recursos de salud son suficientes y lo que se requiera vamos a apoyar. En Sinaloa la gente está muy puesta y echada para adelante, con una gran actitud. Las cosas están normal en el Estado, los eventos siguen, aquí estamos en una jornada, vengo de un desayuno masivo, nada nos para.

Las jornadas se siguen fortaleciendo, cada vez son mejores y hoy me tocó hacerla de hasta peluquero, el corte estaba grueso el mechón de cabello de la donación que iba a hacer esta chava.

No debe de haber incertidumbre en los sectores productivos, debe de haber confianza, tranquilidad, serenidad, no caer en pánico ni en miedo porque eso paraliza y esto sigue para adelante, nada nos va a parar, no nos van a frenar pero si debemos tener la responsabilidad y que cada quien se lave sus manos, use su gel desinfectante, al estornudar se tape la boca, tomar las medidas necesarias para que las defensas esten bien fortalecidas", expresa el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En torno al tema de seguridad ante los hechos violentos que se presentaron en la semana en Culiacán, el gobernardor manifestó que la reunión se desarrollará el próximo miércoles por la tarde, en la Zona Naval de Mazatlán, a como estaba planeada y el objetivo es fortalecer la coordinación para pedir más apoyos. Además resaltó que todo sigue en ruta y Sinaloa para adelante.