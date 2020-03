No hay conciencia de la gente ante los basurones clandestinos

Angostura, Sinaloa.- Los esfuerzos realizados por las autoridades municipales de Angostura lamentablemente han sido en vano, pues la ciudadanía no tienen conciencia, no hace caso y sigue generando basurones clandestinos en diferentes comunidades.

César Zavala, director de Obras Públicas en el Ayuntamiento, expresa que ellos han hecho mucho incapié en combatir los basurones clandestinos pero desafortunadamente no hay conciencia entre la ciudadanía de mantener limpio el lugar que ya fue saneado.

"No podemos bajar el índice de basurones clandestinos que tenemos en el municipio porque la gente no nos hace caso. Seguridad Pública está haciendo rondines para descubrir y aplicarle el peso de la ley a quien sorprenda, además vamos a poner diferentes anuncios que tendrán los teléfonos para reportes pero la verdad no hay denuncias, la gente no coopera. Ya estamos desilusionados con esta situación, pues es más lo que gastamos para sanear y combatir los basurones clandestinos que el tiempo que se tarda en que todo nuevamente esté lleno de cochinero.

El dinero que estamos invirtiendo constantemente en estas acciones bien se pudieran aplicar en cosas más benéficas para la ciudadanía, claro, si ellos tuvieran conciencia del daño que le están ocasionando al medio ambiente y a la mala imagen que están generando para el municipio.

Tenemos detectados varios puntos rojos por las orillas de las carreteras y algunos canales, como el que está rumbo a Estación Acatita, Playa Colorada, en El Ranchito tenemos otro, en Agustina Ramírez, en fin, tenemos alrededor de siete basurones clandestinos.

Invitamos a la ciudadanía a que nos ayude en este tema, a que ponga su granito de arena para cuidar el medio ambiente y nuestra propia salud, pues así evitaremos la contaminación, además que se mejorará el buen ver de la comunidad y del municipio", resalta César Zavala, director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Angostura.