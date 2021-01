No hay condiciones para la renovación de la dirigencia del SNTE en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- La pandemia mundial del COVID-19 paralizó muchas actividades no solo en la región del Évora sino también en Sinaloa y la República Mexicana y entre ellas está el proceso de renovación de la dirigencia estatal del SNTE Sección 53.

El líder Fernando Sandoval afirma que todavía no hay condiciones para emprender el cambio, pues para ello influyen varios factores que desafortunadamente la contingencia sanitaria los sigue afectando y los tiene detenidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Este tema está tal y cual cerramos el 2020 y el estatus que guardan los relevos seccionales en todo el país, y dentro de ellos va incluida la Sección 53, no ha cambiado porque, en primer lugar, no hay una calendarización de las que ya están vencidas, que ya en términos generales a nivel nacional deben de ser alrededor de 30, sin embargo, este tema va muy de la mano con el asunto presencial de los maestros en las aulas”, expresó el líder.

Expresó que debido a que de nueva cuenta se regresó a las aulas de manera virtual no hay condiciones para lo presencial, razón por la cual, se están manejando esos aspectos fundamentales para un posible regreso y que de esa manera se dé la renovación.

“Uno de ellos es que Sinaloa este en semáforo verde y desafortunadamente acabamos de retroceder de amarillo a naranja, otro es que nuestros maestros estén vacunados para poder regresar y la tercera es que todos los planteles estén debidamente sanitizados, entonces nos preguntamos de donde va a salir el presupuesto que se necesita para eso y dejar en condiciones las casi 6 mil escuelas que tiene Sinaloa, a mí me tocan mil, de donde va a salir ese gasto”, dijo.

Además, dijo que también hay que tomar en cuenta en qué condiciones está la infraestructura y los servicios de agua potable, drenaje y electricidad de las escuelas, ya que tienen alrededor de 10 meses sin actividad.

Leer más: Es vacunada la primera empleada del Hospital General de Guamúchil

“Por todo esto decimos que no hay condiciones para el relevo seccional y en el particular caso del 53 no tenemos convocatoria, no nos quedamos ni siquiera en la primera programación. Como no estamos en lo presencial no me imagino yo una elección virtual, si no hay regreso presencial a clases la lógica es no convocar a elección a los maestros para evitar riesgos”, manifiesta Fernando Sandoval, aún líder estatal del SNTE 53.