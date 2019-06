No hay ley que regule a los ‘mandaderos’ en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- La inconformidad de los taxistas contra los llamados ‘mandaderos’ y la no aprobación de las plataformas extranjeras como Uber, Cabify, que operan en las principales ciudades de Sinaloa, se enfrenta a la realidad: No hay ley que los sancione o regule.

No hay ley que faculte a la Delegación de Vialidad y Transportes para realizar la regulación de los prestadores de servicios a particulares llamados ‘mandaderos’, declaró el delegado Leobardo López Montoya.

“No atendemos este tema, solo el transporte público en las diferentes modalidades de taxi, urbano, de carga, foráneo o volteos, es lo que nos compete a nosotros en este momento. Seguramente se estará legislando para que en algún momento se tengan medidas de control sobre las plataformas y este tipo de servicios que se está prestando en motos y bicicletas aquí en el municipio de Salvador Alvarado”, dijo el funcionario público.

El secretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Carlos Gandarilla García, explicó que “cuando se hizo esta ley, que fue en la anterior legislatura, no consideraron este tema de las plataformas, no es un tema que esté regulado y, por consecuencia, le corresponde al Poder Legislativo hacerlo. Nosotros estamos atendiendo la parte del reglamento de la propia Ley de Movilidad Sustentable, un reglamento no puede ir más allá de lo que establezca la ley, es un tema que tiene que definirse, discutirse en el Poder Legislativo y adaptar un marco legal a las necesidades de la gente. Pero ya sabemos que operan estas plataformas y no lo hacen dentro del marco de la legalidad”, declaró.

El artículo 457 de la Ley de Movilidad Sustentable en el Estado de Sinaloa establece: Los propietarios y conductores de vehículos particulares que prestan servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con una concesión y permiso en los términos de esta ley, se les impondrá una multa, que variará dependiendo de las circunstancias del importe, de mil a mil 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), pero no incluye a plataformas como Uber Eats.