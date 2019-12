No hay mala relación entre Cuen y Guillermo Galindo

Mocorito, Sinaloa.- El representante estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, señaló que tiene una buena relación con el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro.

Destacó que el hecho de que no ha estado presente en las visitas que él ha hecho no significa que sea por una mala relación, sino que la agenda de Galindo Castro no ha coincidido con la de él.

“Me habló el alcalde para disculparse, este evento iba a ser el día miércoles, yo estaba en el Senado de la República, él tenía programado asistir, así me lo dijo antes del miércoles, sin embargo, yo les pedí de favor que o venía mi hijo o mi esposa, la diputada, a recibir este reconocimiento, y decidieron cambiar la fecha, y como el alcalde salió fuera del estado no pudo acudir”, citó, pero afirmó que las relaciones no están rotas y que eso nunca se verá.