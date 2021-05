¡No hay pretexto! Empresas del estado de Sinaloa deben pagar utilidades

Guamúchil, Sinaloa.- El último día del mes de mayo es la fecha límite para que las personas morales que generaron utilidades durante el ejercicio fiscal 2020 paguen la prestación a los empleados en Sinaloa que hayan laborado más de 60 días.

Sergio Robles Peña, director de Trabajo y Previsión Social en Salvador Alvarado, informó que las personas físicas tuvieron una prórroga para entregar su declaración y tienen hasta el mes de julio para entregar las utilidades.

Precisó que para poder entregar dicha prestación el patrón tiene que tener cantidad a favor, ya que si viene en contra no habrá utilidades, sin embargo, si quieren dar una gratificación a los empleados pueden dársela.

Robles Peña dio a conocer que los trabajadores que laboren para personas morales y no reciban su utilidad en mayo, pueden acudir a las oficinas de la Procuraduría del Trabajo y Previsión Social a partir del 1 de junio, mientras que las personas morales podrán ir a poner su queja el 2 de agosto.

Comentó que las utilidades es un derecho como trabajador y están en todo su derecho a exigirlas si saben que los patrones salieron a favor y no las entregaron. Sobre esto, destacó que en caso de quejas por parte de la clase trabajadora, ellos acudirán a una inspección y si están en lo correcto se les sancionará a los patrones.

En ese tenor, pidió a los patrones que cumplan con sus obligaciones que están por ley y que no se escuden con el tema de la pandemia, porque no debe de ser un pretexto para no cumplir. Al igual a los trabajadores, que se atrevan a quejarse y vayan a las oficinas, las cuales se encuentran en la Unidad Administrativa vieja.