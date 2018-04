“No le tengo miedo, estoy preparada”: Mónica Sánchez 

Guamúchil, Sinaloa.- La académica Mónica Sánchez Agramon será quien abandere la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PAS, luego que se descartará a cuatro aspirantes más del género femenino así como a quien sonara de manea fuerte por esta posición en el municipio en Salvador Alvarado, Armando Camacho.

Sánchez Agramon se dijo preparada y no temerle a este reto al que la han invitado a participar.

Siempre he servido a la sociedad y tengo las ganas de trabajar por lo que creo que podemos seguir ayudando desde esa trinchera.

La decisión que se tomó ayer al interior del Partido Acción Nacional Mónica Sánchez irá fórmula con Armando Camacho quién buscará ser el síndico procurador.

Comentó que los tiempos fueron distintos al interior del partido que no sabe de política pero que a diario se hace ejerce la política por lo que las condiciones le favorecieron, ante esto agradeció la oportunidad y conminó a las demás aspirantes a sumarse a trabajar a integrarse en su proyecto, reconoció que hoy la mujer tiene espacios en donde puede demostrar que puede hacer las cosas tal o mejor de las que ya se han realizado.

“Hay muchas mujeres valiosas que estaban en la búsqueda de esta oportunidad, la invito a que se sumen a mi proyecto, a que colaboren y súmenos acciones que vengan a favorecer a nuestro municipio”.

Por último comentó que la invitación llegó del presidente estatal del partido Sebastián Zamudio, a quién conoció cuando eran homólogos ella en la dirección de la UAdeO en Guamúchil y él en Mazatlán.

“Cuando me hacen la invitación me llegó de sorpresa y claro que me agradó y pensé: ¿por qué no?, si estoy en la mejor forma de ayudar, quiero mucho a mi municipio y aquí estoy".

Comentó además la gran amistad que tiene con el candidato a síndico procurador Armando Camacho de quién dijo estar muy al pendiente del proceso de su aspiración y además quién la cobijó en esta decisión.