"No me dio la dirección el sindicato": Esteban Luque Beltrán

Guamúchil, Sinaloa.- En medio de una protesta de un grupo de padres de familia, asumió la dirección de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia La Cuesta de La Higuera, Esteban Antonio Luque Beltrán.

El grupo de padres que se manifestaron esta mañana, se opone a que se retire al profesor Rafael Gastélum Román de la dirección de la escuela. "El profesor se encontraba cubriendo de manera interina el espacio", declaró el ahora director.

Luque Beltrán señaló que hay una parte de esto que se está politizando, usando a los padres de familia y a los niños, ya que estos últimos no fueron enviados a la escuela este día.

El nuevo director de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Esteban Antonio Luque Beltrán. / Fotografía: EL DEBATE

En su defensa expuso a los padres de familia que se encontraban afuera del plantel con pancartas en símbolo de protesta lo siguiente: "Yo vengo por un derecho que me corresponde y espero que se resuelva en el mejor de los términos. Yo entiendo el pesar y el sentir de las mamás pero yo les presento aquí mi acta de examen que me giró la autoridad competente. Desde hace dos años he estado esperando este espacio y ahora que llegó la oportunidad con el cambio de adscripción de Sergio Armando Díaz Villaseñor a la ciudad de Mazatlán, vengo a incorporarme. No me dio el nombramiento el sindicato".

Mencionó que el profesor Rafael Gastélum Román, no tiene nombramiento como maestro efectivo y no realizó el examen correspondiente para asumir la dirección. "Si había este espacio porqué no hizo su examen hace tiempo. Si a nadie le hubiera interesado este espacio, el profesor pudiera continuar pero ahora que se hizo el cambio este espacio me corresponde", argumentó Esteban Luque.