"No nos abandonen, aquí seguimos" Eliseo Rojo posee sombrerería desde hace más de 60 años en Guamúchil

Sinaloa.- Eliseo Rojo Beltrán, mejor conocido como “Don Chebo", posee un negocio de sombrerería que por más de 60 años ha perdurado en el Mercado Municipal viejo de Guamúchil, Sinaloa.

Con mucho entusiasmo y ánimo de trabajar, “Don Chebo” estableció su propia sombrerería en 1957. En su apogeo, tenía 10 sucursales establecidas en la región del Évora, una en Culiacán, y su matriz en el Mercado Municipal era atendida por él mismo junto a su esposa y sus cuatro hijas.

Actualmente solo cuenta con su negocio principal, donde él en persona se dedica a la venta de su producto. "Me reduje y lo limité hasta lo que yo puedo hacer nada más", refirió. Por ello, a su longeva edad, de 82 años, le imploró a la comunidad que "no nos abandonen", pues últimamente el comercio de sombreros ha disminuido.

"Lamentablemente la sombrerería ha sido desplazada por las cachuchas. El sombrero está pasando a la historia, se vende muy poco, son puras personas mayores las que compran", comentó con preocupación.

En temporada baja el señor Eliseo vende de dos a cuatro sombreros por día, mientras que en temporadas altas vende de 10 a 13 sombreros diarios.

"Me siento desesperado, porque la salud se acaba, no puedo ir a las fábricas a ver modelos nuevos de sombreros.

Por mi rodilla no me puedo mover mucho", lamentó “Don Chebo”, pues solo se abastece cuando los fabricantes van a su local. Sin embargo, el señor Eliseo Rojo es un ícono empresarial en la región, al ver cómo su negocio ha perdurado al pasar el tiempo, exclamó:

"Me siento orgulloso de servirle a la gente, me satisface haberlo hecho con alegría y de buena manera". “Don Chebo” aprovechó para exhortar a los comerciantes a que presten un buen servicio a los clientes para que no se alejen del comercio local. "A los consumidores les digo que todavía estamos para servirles y que no nos abandonen", señaló el comerciante.