No pasa luego el carro de la basura

Angostura, Sinaloa.- La comunidad Campo Plata, en el municipio de Angostura, sin duda alguna ha mejorado en varios aspectos, pues a simple vista la imagen que ofrece al llegar es más agradable a la vista, pero aun así, todavía hay aspectos en los que se puede mejorar para brindar una mejor calidad de vida a la gente que habita en este poblado.

La señora Alma Yolanda Hernández, vecina de la comunidad, comenta que el principal servicio que requiere atención es el de la recolección de basura, pues por el momento no es muy eficiente.

Recuerda que antes pasaba el camión cada ocho días exactamente, pues así se había establecido, pero ahora no es así, y es que primero fue por los días que estaba muy llovido que no iban, y ahora, como están arreglando el sistema de drenaje en algunas calles, el carro de la basura no entra y los desechos se les van acumulando; “últimamente se está deteniendo más por ese motivo, por las lluvias, porque no podían entrar a las calles”.

El alumbrado por el bulevar 8 de Octubre está en malas condiciones. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Otro servicio que también necesita una atención a fondo, menciona la señora, es el del alumbrado público, pues simplemente en el bulevar principal, 8 de Octubre, tenían la problemática de que nada más una parte de las luminarias encendía y el resto de la vialidad permanecía a oscuras en las noches, por lo que el personal de Obras Públicas fue a repararlas, pero no pasó mucho tiempo cuando volvieron a fallar y ahora ninguna lámpara alumbra, por lo que actualmente están en penumbras en todo el bulevar durante las noches.

Algo bueno que tiene este poblado angosturense es que aunque se necesitan más calles pavimentadas, las principales sí lo están, que son el bulevar 8 de Octubre y la calle Pedro Ramírez.

Además se están llevando a cabo los trabajos para la rehabilitación del sistema de drenaje, lo cual será de gran ayuda para la ciudadanía del lugar.