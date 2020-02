No permitirán que vuelen avionetas durante el Carnaval

Guamúchil, Sinaloa.- La presencia de avionetas volando a baja altura sobre la zona urbana de Guamúchil continúa. Se burla a la ley y a las autoridades, pero sobre todo se pone en riesgo la vida de la población.

En consulta con el concesionario del Aeródromo de Guamúchil, Humberto Valenzuela, para conocer el reglamento y el control que se mantiene en cerca de las 17 unidades, respondió que está prohibido volar sobre la zona urbana. “Al salir de la pista la ruta que se debe seguir para evitar la ciudad es despegar hacia el sur en sentido a Angostura”.

Afirmó que en varias ocasiones se ha expuesto el tema con los pilotos pero que depende de la conciencia de cada uno, aunque reconoció que la realidad es que sigue siendo una práctica difícil de erradicar.

Se tiene registro de la presencia de aeronaves volando sobre colonias ubicadas a la salida sur de la ciudad en repetidas ocasiones y en estos primeros meses del año. La última vez que fue vista una avioneta realizando vuelos por varios minutos fue el pasado viernes 14 de febrero.

De acuerdo con habitantes de colonias donde se ha detectado su presencia, los ciudadanos coincidieron en el riesgo que existe. “La última vez que vi una fue el Día de Muertos y pasó a muy baja altura cerca del panteón de la Solidaridad. Es un gran riesgo”, comentó el vecino Ignacio Bojórquez. Vecinos de La Gloria y La Victoria dijeron haber visto el año pasado avionetas por varios minutos.

El llamado a las autoridades competentes es a la prevención y no se tomen medidas después de un accidente sino antes de. No solo es el tema de la baja altura sino de la velocidad. Agarran la zona urbana como pista de prácticas sin medir las consecuencias. En parte porque no existe un estricto control.

De acuerdo con la información recabada se afirma que son más las avionetas foráneas las que se les ha visto volar. Vienen a Guamúchil a hacer sus paseos de diversión y esto afecta porque automáticamente se piensa que pertenecen al Aeródromo. Además en esta ciudad no se cuenta con radar. “Pero en Culiacán sí hay y de todas maneras es un descontrol”, dijo una de las fuentes consultadas.

En la presentación del operativo de seguridad del Carnaval Guamúchil, el presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, expuso que no se permitirá que avionetas vuelen durante el recorrido de los carros alegóricos.