No permitirán siembras de Primavera-Verano

Angostura, Sinaloa.- El principal problema que están teniendo en estos momentos en el Módulo de Riego 74-1 es que los productores que sembraron baja demanda ya están cosechando sus cultivos y quieren sembrar el ciclo primavera-verano (P-V), de tal manera que el presidente del módulo, Wilfrido Bejarano Lerma, dijo firmemente que no permitirá esta acción a quien no cuente con las condiciones para hacer un cultivo con agua particular.

“Aquí en este módulo hay muchos productores que tienen pozos particulares y que sí tienen condiciones de hacer sus cultivos de ciclo P-V, pero no autorizados por el módulo en la cuestión de que se les proporcione documentación como un programa que hagan de ciclo P-V, el que lo haga lo puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando nos respete y no nos perjudique a nosotros para poder sacar el otoño invierno”, citó.

Bejarano Lerma considera que todos los módulos están muy retrasados por la misma cuestión de las lluvias que cayeron en los últimos días. Destacó que la humedad no dejó a las personas que trabajaron las tierras y se encuentran esperando que en los meses de abril y mayo puedan tener problemas con la conducción del canal Humaya para sacar los cultivos de otoño-invierno.

En el módulo a principios del ciclo se hizo un programa de siembra de un 30 por ciento de productos de media y alta demanda y un 70 por ciento de baja demanda.

Bejarano Lerma expresó que esta situación los puso a pensar, debido a que se vino una escasez de agua, afortunadamente en el mes de noviembre llovió y la presa agarró una cantidad considerable de agua y les aumentaron un poco el volumen que le asignan a cada módulo.

Esta situación provocó que pudieran hacer un programa en donde se incluiría un 60 por ciento de productos de media y alta demanda y 40 de baja. “Muchas personas sembraron garbanzo, frijol, entre otras cosas”, citó.