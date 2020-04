No quieren a niños en la calle durante la fase 3

Guamúchil, Sinaloa.- Habrá medidas más drásticas para el combate del Covid-19 en el municipio de Salvador Alvarado. Esto fue lo que informó el presidente municipal ésta mañana.

"Vamos a continuar con el cierre de los negocios no esenciales, vamos a pedirle a la ciudadanía que solamente circule una persona por motocicleta dos personas por vehículo. En el caso de los restaurantes y establecimientos de venta de alimentos solamente deberán reducirse a la mitad las mesas con los que se cuenta y se deberá atender en cada mesa a dos clientes", declaró Carlo Mario Ortiz Sánchez.

El alcalde destacó que están siendo muy estrictos en el tema de no permitir niños en las calles, al referirse que no acompañen a los padres o familiares en vehículos ni en establecimientos, también se refirió a quienes trabajan como "limpiavidrios". Respecto a los niños en la calle en las colonias no comentó dicha información.

Explicó que en caso de ser necesario se va a utilizar "la autoridad" para el cierre de los negocios no esenciales que aún permanecen abiertos, que son entre 12 a 14 negocios y este día se procederá a cerrarlos.

Finalmente informó que se van a tomar medidas internas en el Ayuntamiento para endurecer las acciones preventivas que se vienen implementando.