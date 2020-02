No quieren niños trabajando en campos agrícolas

Angostura, Sinaloa.- Gilfredo Castro Sánchez, delegado de Vialidad y Transportes en Angostura, explica que debido al fuerte rumor que les llegó, de que andaban algunos niños trabajando en los diferentes campos agrícolas, emprendieron un fuerte operativo de vigilancia dado a que esto no está permitido, incluso llegaron de sorpresa a varios predios para hacer las investigaciones.

Gracias a tal acción lograron descubrir que en una unidad que transporta personal al campo sí estaba un pequeño, pero por fortuna no venía a trabajar, sino que por necesidad tuvo que acompañar a su mamá, quien no tuvo con quién dejarlo en casa y no le quedó de otra más que tomar esta decisión.

Tras hacer las preguntas correspondientes a todos los involucrados y hasta a algunos testigos, el funcionario y los inspectores confirmaron que el niño no había trabajado en el campo ni estaba por hacerlo, pues la vestimenta que portaba estaba limpia y no era la adecuada para la labor.

“Estamos muy al pendiente y vigilantes en todo momento de que no haya niños realizando trabajos en el campo agrícola y que las unidades que transportan personal no traigan menores de edad.

Los niños y adolescentes deben de estar en las aulas forjando su estudio, no en el campo, es por ello que estamos supervisando los diferentes predios donde están en su mero apogeo los cortes de tomatillo, calabaza y otras hortalizas.

En uno de los transportes encontramos a un niño y yo personalmente me entrevisté con la mamá para saber el porqué estaba ahí y si en realidad venía a trabajar, pero no fue así, sino que el pequeño por motivos de fuerza mayor la tuvo que acompañar para no quedarse solo en su casa, en Juan José Ríos”, comenta Gilfredo Castro Sánchez.