No reconocerán a regidora hasta que muestre su casa

Mocorito, Sinaloa.- Que ponga fecha y hora la regidora Dalila Alondra Félix Rodríguez para conocer su domicilio en Recoveco, porque no voy a reconocer a quien me coordinará si no reside en la comunidad, respondió el regidor Valerio Guadalupe Cervantes Gastélum.

A raíz de que fuera nombrada por el Partido Sinaloense como regidora de la fracción del partido en Cabildo de Mocorito, el regidor en mención y la síndica procuradora mostraron su inconformidad y la desconocieron, por lo que el partido convocó a los medios para mostrar el respaldo a Félix Rodríguez, acompañando a la regidora, y mostraron los documentos que la avalan como residente y como coordinadora.

“Mientras no haya un acercamiento, una plática con los miembros del partido a nivel estatal, yo no la voy a reconocer, ni tampoco la aceptaré como mi coordinadora, además de que la gente de esa comunidad no la conoce y dicen que no vive ahí”, expresó el regidor.

Al preguntarle si estaban enterados del nombramiento antes de su anuncio en la sesión de Cabildo, respondió que hasta ese momento fue que se enteraron y no se les tomó en cuenta como compañeros de partido.

Por su parte, la síndica procuradora Cristina Mápula Lares comentó que sí está inconforme pero va a respetar la decisión que tomó la directiva del partido, porque su trabajo es con la gente y ella sigue el proyecto de su líder y del PAS.

La funcionaria comentó que la regidora no les informó de este cargo. Esto es una muestra de la falta de unidad en el partido, aunque se haya comentado lo contrario.

El motivo de la inconformidad del regidor es que no se siente representado por una persona que no conoce la comunidad, que no reside ahí, porque no lo ha demostrado con hechos y que además no se sabe del trabajo que ha realizado como regidora. Por lo que le hace la invitación a que informe dónde vive, para conocer su casa y demuestre la comunidad en que ahí reside, para ya terminar con todo esto, dijo.

Mientras tanto, el regidor mantendrá su postura hasta que no haya acercamiento con el partido, porque no cree que ella pueda defender a esta comunidad si no reside ahí y ni siquiera tiene una cercanía con los habitantes de las comunidades.