No se consideran tan rezagados en avances de comisiones

Guamúchil, Sinaloa.- Sobre los avances que presentan las comisiones de Cabildo, un ejemplo es el regidor Romeo Galindo, quien informó que solo tiene dos pendientes por resolver, uno de ellos es un problema de encharcamiento fuerte en la colonia San Pedro, por la calle Eugenio Elizalde.

La cual requiere de inversión para llevar a cabo la obra, además de que se requiere el acuerdo con vecinos, mismo que no se ha concretado. El otro pendiente son los ajustes o cambios que se requieren hacer al reglamento interior del Ayuntamiento.

Como buen avance, considera el trabajo realizado en las cuatro comisiones que preside, Obras Públicas, Protección Civil, Juventud y Deporte, y Agricultura y Ganadería. Al preguntarle cómo se encuentran el resto de los regidores en este tema, respondió que su trabajo no se encuentra rezagado a diferencia de otros, de los cuales no mencionó los nombres, pero si afirmó que hay poco avance en trabajo de comisiones porque pocos trabajan y a veces no acuden a las reuniones.

Esta falta de compromiso de algunos regidores ha sido señalada por Galindo Inzunza en varias ocasiones, al referirse que no se le da seguimiento a algunos temas y que algunos regidores no saben elaborar un dictamen.