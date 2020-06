No se han descuidado enfermedades no COVID en Sinaloa: Encinas Torres

Sinaloa.- Debido a la contingencia por COVID-19, en los hospitales del estado se ha dado prioridad a este tipo de casos, lo que derivó en la reconversión hospitalaria y la implementación de medidas para asegurar la atención de dichos pacientes, siempre sin descuidar casos no COVID que representen un riesgo para las personas, señala el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres.

El funcionario destacó que al seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud ante la pandemia, se aplica el plan de reconversión hospitalaria, pues tenían que estar preparados para atender la contingencia, comenzando a reprogramar consulta externa de enfermedades o procedimientos quirúrgicos que no eran urgentes son el fin de tener espacios en camas hospitalarias, así como capacidad física instalada de respuesta ante la inminente emergencia.

“Toda esa enfermedad no urgente se reprogramó, es decir, no se descuidó el no atenderlas, es decir, si había una persona con una hernia inguinal, una hernia umbilical, o una cirugía de columna, se reprogramó para hacerlo después en tanto nos diera la oportunidad de atender a las emergencias COVID, pero también para estar preparados de las urgencias médico quirúrgicas no COVID”, indicó.

Asimismo, señaló que se realizó el sistema de subrogación de servicio de atención quirúrgica, sobre todo en el medio privado, de esta manera el IMSS, el Issste y la propia Secretaría de Salud, contemplan programas de subrogación de servicios a través del programa federal de Funsalud, además de hacer esquemas de recetas resurtibles para tres meses en las enfermedades crónico degenerativas, “se siguen manejando los pacientes con hemodiálisis en el sector institucional, obviamente cuidando el tema de no correr el riesgo de que pueda contaminarse con un enfermo que esté ingresado con otro tipo de patología”

¿Eres empresario en Sinaloa? Cuéntanos tu experiencia ante Covid en esta encuesta:

https://forms.gle/K5pDi3BgjX4Jocao9

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 9 de junio sobre el Covid 19

Ya no solo hay que cuidarse del Covid-19, ahora del dengue también