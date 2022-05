¡No son basurero! Sugieren dar un buen uso a casetas de Policía abandonadas en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Regidores de Salvador Alvarado proponen darle uso a los 14 espacios que se tienen disponibles en Salvador Alvarado y que en su tiempo fueron casetas, y detalló que es necesario realizar un buen estudio para llegar a una conclusión de en qué se pueden utilizar, puesto que estos espacios pertenecen al Ayuntamiento y por desgracia en la actualidad algunos son utilizados por la sociedad para arrojar basura.

El regidor Romeo Gelinec Galindo comentó que estos espacios pertenecen al Ayuntamiento y, por ende, es necesario que se les preste atención, puesto que la sociedad ha llegado a usarlos para arrojar la basura y debido a esto no dan una buena imagen a las colonias donde se ubican, y de igual manera están en abandono, cuando se pueden emplear para actividades recreativas y en beneficio de los alvaradenses.

Romeo Gelinec Galindo señaló que existen espacios que han tenido diferentes usos y es importante que el Ayuntamiento dé seguimiento a ello, puesto que es importante que se dé un buen uso a cada uno de ellos y que no solamente estén abandonados.

La síndica procuradora, Martha González, señaló que se encuentran trabajando en dar uso a estas casetas, y se está haciendo un análisis para utilizar cada una de ellas en actividades que traigan un beneficio para la sociedad. “Nos comprometemos a estar pendientes en este tema”, comentó.

El regidor Germán Ahumada comentó que estos espacios pueden ser empleados como un módulo de pagos de la Japasa en las colonias que se encuentran más alejadas de la paramunicipal, ya que con ello se podrían incrementar los recursos de este departamento, por lo que con ello se logra recuperar estos espacios y además la Junta de Agua Potable saldría beneficiada, al recibir los pagos de la sociedad, e incluso comentó que pueden funcionar para que el DIF dé charlas a los jóvenes en estos lugares, incluyendo a los departamentos como Compavif, Sipinna y demás.

Cabe destacar que hace algunos días una ciudadana hizo petición de utilizar la caseta de la colonia 10 de Mayo para impartir clases particulares, petición que se analizó en Cabildo y se concluyó que sean las comisiones las que realicen un estudio profundo para llegar a una respuesta, y en la última sesión de Cabildo se informó que no se otorgó el permiso puesto que el lugar no es apto para ello, debido a que es muy pequeño, además que la sociedad ya ha hecho solicitudes para utilizar las casetas en “beneficio” de los alvaradenses y, por desgracia, en ocasiones las intenciones no eran buenas, por lo que han venido negando los permisos.