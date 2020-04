No todo está funcionando como se debe en Alhuey

Angostura, Sinaloa.- No se explican a qué se debe esta situación, pero lo cierto es que en varias ocasiones el agua sale de un color muy oscuro, comentaron los vecinos consultados de la sindicatura de Alhuey.

De acuerdo a los testimonios de los residentes, no ha sido una o dos veces que del grifo ha salido el agua muy sucia, por lo que se tienen que esperar un rato para poder utilizarla. Este problema lo han tenido de manera esporádica, “de repente sale el agua así, no te puedo decir qué cada tanto. Ni recuerdo la última vez que salió así pero la verdad es que son muchas veces las que me ha tocado esa situación”, comentó la madre de familia Florencia López.

Aclaró que este no es un problema que se tenga todos los días, pero que de repente se presenta. “Y no es agua chocolatosa, es diferente”, dijo.

De acuerdo a los comentarios de los habitantes consultados, ocurre algo curioso de repente sale el agua muy negra. / Fotografía: EL DEBATE

Aunque no todos los servicios están funcionado al cien, los habitantes dijeron no tener problemas con los servicios públicos, como el alumbrado público, al cual calificaron de bueno, ya que solo hay algunas lámparas rotas pero existe buena iluminación, dijeron los vecinos de la calles Álvaro Obregón, Benito Juárez e Independencia.

En el tema del drenaje no se recibieron quejas ni tampoco en recolección de basura. Tampoco manifestaron batallar con el abasto de agua potable.

En el recorrido por algunas de las principales calles se observó que se encuentran en buen estado y el acceso principal cuenta con pavimentación.