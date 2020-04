No todos los alumnos pueden cumplir con el plan de la Sepyc

Guamúchil, Sinaloa.- Con el regreso a clases virtual, los padres de familia están enfrentando un reto enorme para poder cumplir con el plan de trabajo de la Sepyc, el cual no corresponde a la realidad y condiciones de vida de un sector de las familias.

Directivos de escuelas de primaria y padres de familia opinaron cómo reciben el regreso a clases virtual iniciado ayer. Reconocen que va estar muy difícil que se logre el aprendizaje desde casa porque dependerá en gran parte de los padres, que dicho sea de paso, la mayoría trabajan.

Ademas en muchos casos no se cuenta con las condiciones adecuadas para cumplir con lo que exige la Secretaría de Educación Pública y Cultura. En ese sentido fueron las opiniones manifestadas pero también hay inconformidad por los horarios establecidos. Falta flexibilidad, se aumentó la carga de actividades y tareas en comparación con lo que se solicitó en el pasado receso escolar.

En el caso de los alumnos de nivel primaria, a los padres se les pide la entrega de trabajos diarios hasta cierta hora y en horarios laborales, por lo que simplemente muchos de ellos no pueden. “Dependerá ahora de la mamá la calificación del hijo y lograr que comprendan y trabajen aquellos que van más retrasados”, dijo la madre de familia, Azucena Castro.

Las indicaciones para la entrega de trabajos son en horarios establecidos. Algunos padres mencionaron que el plazo es hasta las 14:00 horas. La forma de trabajo será tanto en libros de texto, libreta y se deberán enviar evidencias a través de fotografías del trabajo diario. A los maestros se les indicó cumpir en tiempo y forma con el reporte diario.

Uno de los tema que preocupa a los padres es la forma en que se va a evaluar a los alumnos y la forma en que se calificará el trimestre.

La directora de la escuela Luis Donaldo Colosio, Rosa Cárdenas, manifestó que habrá que adaptarse a los tiempos pero lo más difícil, será el trabajo con niños que presentan dificultades. “Los padres no están preparados porque no tienen una pedagogía. Además trabajan y muchos no tienen acceso a la tecnología”.

La directora de la escuela Samuel M. Gil, mejor conocida como La Urbana Ana López, considera que en los casos críticos y que no tengan acceso a la tecnología habrá flexibilidad.