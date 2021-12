Nuevas variantes de Covid-19 ponen a prueba a sociedad y Salud en la región del Évora

Sinaloa.- En el marco del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, que se conmemora por segundo año este día 27 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas exhorta a los gobiernos y a la sociedad a analizar los sistemas de salud en cuanto a la capacidad en que se encuentran para enfrentar las nuevas variantes de Covid-19 que puedan surgir como el Ómicron.

La pregunta es qué tan preparados están actualmente el sector salud y la sociedad para afrontar futuras etapas de la pandemia. Al respecto informaron los representantes del sector salud en la localidad.

Los sistemas de salud a nivel municipal no han logrado ser fortalecidos al cien por ciento para responder ante las nuevas etapas de pandemia que se podrían enfrentar. Existen necesidades en infraestructura hospitalaria e insumos en materiales médicos que debieran ser resueltos antes de que se presente una emergencia sanitaria como ocurrió con el periodo de mayor número de contagios por Covid-19 en el estado de Sinaloa. Esto se ha expuesto por los nuevos directores en los cambios recientes en el sector salud de la región del Évora.

Sobre la preparación en que se encuentra el sistema de salud y cómo afrontar futuras etapas de la pandemia, respondió el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3. “Hemos estado al pendiente y actuando a manera de prevención. Es importante recalcar que no le dejemos todo al sector salud. Debemos actuar de manera intersectorial vinculando a todas las dependencias y también apoyo del sector privado, así como también de la población, ya que para mantener una sociedad sana también depende de un ecosistema limpio, no estar contaminando aire, ríos, mar, etcétera. Por esto hago un llamado urgente a nuestra sociedad, invitándolos a cuidar nuestra salud.”

Ante el surgimiento de nuevas variantes del Covid-19 escasea la información a nivel local, en varios puntos. Por ejemplo, no se ha emitido un comunicado de parte de la Secretaría de Salud de Sinaloa sobre cuántos contagios de la nueva variante Ómicron representarán un riesgo de propagación para que se implementen restricciones. No hay certeza de la versión más escuchada sobre qué tan contagioso es y si la vacuna contra el Covid-19 es la clave. Aunado a esto se están presentando aumento en los contagios por Covid-19-.

La falta de protocolos de prevención será nuevamente una de las causas por la que se propagarán las nuevas cepas. En consulta con la ciudadanía, reconocen que se ha bajado mucho la guardia y una parte no se ha vacunado.