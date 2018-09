Salvador Mejía pasa de regidor a gerente de la Jumapaang

Angostura, Sinaloa.- Salvador Mejía, ex candidato a la presidencia municipal de Angostura en las elecciones del 2016 por el PRD y regidor del municipio, fue nombrado como el nuevo gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang).

El nuevo gerente de la paramunicipal informó que trae el respaldo del presidente municipal así como del resto de los regidores para hacer un buen trabajo en pro de la ciudadanía. Conocedor de los problemas de la junta, el nuevo gerente explicó que estarán haciendo un análisis sobre el personal y sólo así, decidirán si es viable haber un cambio o despido de los trabajadores.

"Lo que vengo a hacer en la Junta de Agua en este mes y medio que queda es representar a todos los ciudadanos y así darme cuenta de las cosas que están sucediendo. Dentro de periodo de nosotros, constantemente ha necesitado la paramunicipal de parte de la presidencia, me he preguntado si ha sido autosuficiente y dijeron que si, eso es lo que vengo a ver. Gustavo (Contador) se queda y además yo traigo a otro contador más para tener las vidas claritas. Conforme vayan pasando los días iremos viendo cómo está la Junta, déjenme ver quién hace falta y quien no, si vemos qué hay gente que está por estar, buscaremos como liquidarlos", informó Salvador Mejía.

Finalmente, explicó que para el mes y medio que aún queda pendiente, será Rosario Bojórquez (suplente) quien este cubriendo el puesto de edil que quedaría en el Cabildo.

Por su parte José Manuel Valenzuela López, explicó que no es fácil hacer este tipo de cambios o tomar las decisiones, informó que simplemente acató lo que el cabildo informó, el presidente comentó que dentro de las condiciones para autorizar un préstamo a la paramunicipal estaba el cambio de gerente. 'Chenel' Valenzuela espera que esto no se mal interprete por los ciudadanos.