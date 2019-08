Nuevo reglamento de Protección Civil incluye sanciones

Guamúchil, Sinaloa.- Se aprobó el nuevo reglamento de Protección Civil para darle cabida a un documento más extenso en el tema de la prevención. A diferencia del anterior, que se limitaba a ser más informativo y emitir recomendaciones, en éste se incluyen sanciones.

El propósito es la prevención y no la recaudación, resaltó el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, presidente de la Comisión de Protección Civil. Informó que este nuevo reglamento se dará a conocer a las empresas a través de un oficio.

“Se busca hacer consciencia, sobre todo en muchos establecimientos que no tienen un plan estratégico de evacuación ni contemplan el más mínimo detalle, como la salida de emergencia, contar con extintor, señaléticas. Se les va a otorgar a las empresas determinado tiempo para que cumplan, y aquéllas que no acaten las normas van a ser sancionadas. Que entiendan que no es con el ánimo de molestar, sino que hay que tener una cultura de la prevención”, expuso el regidor.

También se contemplan las medidas de seguridad que deben implementarse en cada una de las obras que se realizan en el municipio, ya que es común que muchas no cuentan con el mínimo requisito, ni siquiera tienen un botiquín de emergencia.