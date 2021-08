¡Nulas ventas! Día del Abuelo en Salvador Alvarado no generó derrama económica en comercios

Guamúchil, Sinaloa.- En cuanto a derrama económica el Día del Abuelo pasó desapercibido en Salvador Alvarado, expresó, Carlos Orduño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), esto debido a que las ventas que se tuvieron durante ese día no fueron con motivo de celebrar a los más grandes de los hogares.

Aseguró que en el giro comercial de regalos no se tuvo movimiento, así como tampoco en restaurantes a pesar de estar preparados y esperar ventas, la situación no se dio. Agregó que esto pudiera deberse a la pandemia y a que esta fecha no esta tan arraigada como el Día de las Madres o el Día del Padre. “Fue un día normal, común y corriente”, citó.

Destacó que la venta fue prácticamente nula, referente a ese día y que se registraron ventas normales como cualquier otro día.

Detalló que el comercio se encontraba preparado en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias para recibir con mayor precaución a los abuelos por su día sin embargo eso no sucedió.

“Todos los negocios incluyendo restaurantes han estado cumpliendo con las medidas sanitarias por lo que se encontraban preparados para recibir a las familias que celebrarían esa fecha, sin embargo, el consumo fue casi nulo”, finalizó.