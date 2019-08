Obra de drenaje en Rosamorada quedó observada por la ASE

Mocorito, Sinaloa.- Hace poco más de cuatro años que la obra de drenaje inició en la sindicatura de Rosamorada, la cual no salió como se esperaba. Al parecer el drenaje queda a una altura menor a la laguna de oxidación, por tal motivo los desechos del drenaje no fluían, de lo contrario, se estancaban y se corría el riesgo de que en tiempo de lluvias éstos se regresaran por las alcantarillas.

María Cristina Inzunza, síndica de Rosamorada, señaló que la ASE no ha resuelto la situación que se tiene con el drenaje de la sindicatura y que pese a esto la ASE quería que la síndica firmara de recibido la obra, pero ella no accedió porque en ese momento hacen responsable al Ayuntamiento y la ASE se deslinda de toda responsabilidad.

Se supone que arreglando eso ya pondrían a funcionar la laguna de oxidación”, citó.

Agrego que si este problema se resuelve, ya se pudiera autorizar la pavimentación de una calle, resaltó ya tienen cuatro años en estas circunstancias.

Detalló que hay quienes se conectaron al drenaje, lo cual fue bajo su propio riesgo, porque esta obra no funciona. Indicó que la obra no está recibida por el Ayuntamiento.

La síndica destacó que no se ha tenido la oportunidad de comprobar si el problema persistirá, porque aún no ha llovido.

Puntualizó que en este tiempo de lluvias es cuando se hacen hundimientos en las calles por donde instalaron el drenaje.

“Yo digo que se va a seguir hundiendo, porque esa tierra no sabemos a dónde se vaya, se consumió por donde no se compactó, por lo que no sabemos a dónde va”, dijo María Cristina Inzunza.

Dijo además que el anterior gobierno acudía a la sindicatura cuando las calles se comenzaban a hundir. “Venían y llenaban los hoyos, pero llovía y se volvía a ir la tierra, y así estuvieron hasta que se fue ‘Pepe’”, comentó.

Destacó que cuando se fue el alcalde José Eleno Quiñónez la ASE observó la obra, por lo que se está a la espera de una respuesta de parte de la ASE.

Además aseguró que el alcalde Guillermo Galindo Castro ha tratado de investigar la situación, pero que solo le dan de respuesta que sigue en observación y no definen qué es lo que va a pasar.

También agregó que en el mes de julio pasado se cumplieron cuatro años del inicio de esta obra. “No sé cuánto tiempo más se van a esperar para ver si la ASE ya define eso, o de qué manera lo solucionan”, concluyó la síndica de Rosamorada.