Obra en el panteón Reforma de Mocorito lejos de ser cristalizada

Mocorito, Sinaloa.- No se llega la fecha para la ampliación de la barda perimetral del panteón Reforma en el municipio de Mocorito y ante esta situación el regidor y presidente de la comisión de Obras Públicas, Julio Medardo Serrano Soto, expresó que ese tema no ha sido asignado a la comisión por el Cabildo, pero que es un tema de suma importancia porque es donde descansan los seres queridos.

“La situación está no ha pasado por Cabildo, no se ha turnado a comisión, entonces es un tema que no lo traemos y que no se ha abordado debido a que falta este proceso, que es que pase a comisión”, comentó.

Aseguró que en ocasiones hay obras o proyectos que están asignadas directamente al área de Obras Públicas y que no tiene la necesidad o la obligación de pasar por Cabildo cuando son obras menores o que ya vienen de otras administraciones anteriores pero sí se les da seguimiento.

Por otro lado dijo que es posible que más adelante esta obra de turbe a comisión porque hay temas que se tienen que ver. Por último el edil, aseguró que verificará en él área de Obras Públicas para ver cómo siguen con este proyecto de la barda perimetral.

