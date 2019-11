Ocho medicamentos son retirados por riesgos

Guamúchil, Sinaloa.- La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepris) registra hasta el momento ocho alertas sanitarias de medicamentos que ponen en riesgo la salud de la población. De estas, uno es un comunicado y otro un aviso preventivo. Así lo confirmó el comisionado estatal, Jorge Alán Urbina Vidales. A continuación se presentan los productos que no se deben adquirir y que su venta ha sido prohibida por diversos motivos.

El primer comunicado emitido este año a la población fue el día 17 de abril por el producto alopurinol y dinitrato de isosorbida (marca Aurax). Se indicó suspender el consumo por presentar defecto durante el empaque.

El día 24 de mayo se informó sobre la alerta sanitaria del producto Aclimafel, que contiene dentro de su formulación el principio activo veraliprida, el cual se solicitó a las farmacias y droguerías suspender de manera inmediata la venta de medicamentos que lo contengan.

Otra alerta se emitió por Herceptin (trastuzumab), el día 23 de julio, por ser un producto falsificado. Se solicitó a las farmacias y droguerías suspender de manera inmediata.

Cuatro alertas fueron comunicadas por la Comisión y un aviso preventivo durante los meses de agosto y octubre.

El 16 de agosto se dio a conocer que la solución Meropex (meropenem trihidrato), es una falsificación y su venta es ilegal. Se le está dando el seguimiento para ejecutar las medidas de seguridad.

El 3 de octubre se denunció que Estomaquil es una falsificación y su venta es ilegal. Se indicó a la población no comprar ni usar el producto falsificado, el cual ostenta los lotes 014081 con caducidad diciembre 19, 018218 con caducidad diciembre 20 y 017358 con caducidad diciembre 20.

El día 8 se solicitó al personal médico no prescribir la solución inyectable Probi-RhoD, al detectarse su falsificación y venta ilegal.

Los últimos anuncios de la Cofepris al cierre de esta edición fueron el día 29 de octubre. La alerta por Mesofrance, al ser un producto no evaluado ni aprobado para su uso por la Comisión Federal. Se anunció no adquirir ni usar ningún producto de la marca Mesofrance, así como cualquier otro producto para la salud que no haya sido autorizado por la Coepris. Se procede el aseguramiento y destrucción. Por último, se emitió el aviso preventivo a no consumir ranitidina por la presencia de la impureza N-nitrosodimetilamina.

Se exhorta a no comprarlo ni usarlo. A los médicos se les indicó no prescribirlo y a las farmacias suspender la comercialización.