Ocupamos voto responsable: Elizabeth Márquez

Guamúchil, Sinaloa.- El primero de julio se llevarán a cabo las primeras elecciones concurrentes en México, por lo cual, cientos de ciudadanos saldrán a ejercer su derecho al voto y elegir a quienes consideran idóneo para asumir el cargo al que aspiran. Sin embargo quienes tienen un peso especifico son los jóvenes.

Anteriormente, EL DEBATE dio a conocer que el mayor porcentaje del padrón nacional del INE está conformado por ciudadanos en edad promedio de 18 a 35 años de edad.



Cabe recordar que, son también los jóvenes y en su mayoría hombres quienes deciden no saliera a votar. Razones son muchas por ejemplo el ciudadano Antonio Elizalde dejó claro que es de suma importancia ejercer el voto “es muy importante que lo hagamos puesto que es nuestra forma de contribuir para obtener la sociedad que queremos tener y queremos para nuestro futuro. Además que el no ejercer nuestro voto es quedarnos en silencio ante las cosas que no nos agradan del gobierno, ya que el gobierno de un país no es quien esté en el puesto de presidente, somos todos como sociedad” comentó.

Haciendo referencia a que son las mujeres quienes más acuden a ejercer su derecho al voto, Elizabeth Márquez manifestó que en efecto, ella es una más del porcentaje que está a favor de la democracia, aseguró que es precisamente de esta manera como pueden ir accediendo al México que todos quieren, ponderó “si voy a votar este primero de julio, porque es asegurar la autoridad superior del pueblo, y esto a su vez influye en buscar mejorías. Para votar es fundamental estar informado y para ejercer este derecho es necesario hacerlo con responsabilidad y de manera razonada, es el acto donde tenemos la posibilidad de elegir libremente”.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE.

Aseguró que, la democracia es la llave para cambiar el rumbo del país, construir juntos la política que México necesita y si se requiere sentarse en una meza para compartir ideas sería mejor aún.

No obstante, no todos los jóvenes están pensando igual, existen aquellos que están enfadados de las promesas políticas que nunca se cumplen o simplemente, la política no es algo que les llame la atención. Cabe señalar que, la política no les agrada a todos por igual. En este punto se encuentra el joven Julio Angulo quien dijo que si va a votar, pero esto será un voto consensuado con su familia en muestra de apoyo.