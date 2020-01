¡Oficial! No hay un incremento en productos de la canasta

Guamúchil, Sinaloa.- No hay oficialmente un aumento en alguno de los productos de la canasta básica, informó el delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, Miguel Ángel Murillo. Señaló que la dependencia se encuentra a la espera de un reporte al respecto.

Mencionó que en productos como huevos, carnes, kilo de tortilla, no se presenta un incremento en los precios. Ni en gas, ni en combustible. Opinó que en estos momentos no se justifican los aumentos, “y esperemos que se siga comportando así para que ciudadanos salgan beneficiados”.

El funcionario estatal manifestó que el hecho de que no se haya incrementado el combustible es un indicador positivo. Es muy importante, porque es donde generalmente se refleja la afectación a los productos de la canasta básica, por consecuencia, no hay oficialmente un aumento en los productos alimenticios que se puedan ver reflejados a la fecha, dijo.

Señaló que de ocurrir un aumento de gasolina, esperan que no se vea reflejado en el bolsillo, pero esos aumentos no se justifican, porque no van a hacer un contrapeso con el nuevo incremento al salario mínimo. Empezamos bien, con el pie derecho, expresó. Refirió que los incrementos fueron en los cigarros desde el día 1 de enero.