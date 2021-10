¡Oficial! SNTE 53 anuncia regreso a las aulas el lunes en 40 escuelas de la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Ya es un hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Sinaloa, SNTE 53, anunció que están listos para el regreso a clases presencial el próximo lunes 25 de octubre en la Región del Évora; “en respuesta a los padres de familia”.

Así lo dio a conocer el Coordinador Sindical en la Región del Évora, Tomás Cervantes durante la rueda de prensa realizada esta mañana.

Se informó que resultado del gran acuerdo con los padres de familia, donde ellos decidieron regresar a clases, será el próximo lunes el regreso presencial a los planteles que reúne las condiciones mínimas.

¿Cuántas escuelas por municipio?

En total son 40 planteles educativos del nivel de educación básica, de los cuales el mayor número se concentra en Angostura con 27 escuelas: 21 primarias y seis secundarias.

En Mocorito son ocho: 5 primarias y tres secundarias, mientras que en Salvador Alvarado se registra el menor número de planteles con un total de cinco: tres secundarios y dos primarias.

Respecto al nivel media superior, el coordinador sindical informó que se acordó con los organismos descentralizados el regreso para después del 31 del presente mes.

Ante el anuncio del SNTE 53 después de la férrea resistencia que sostuvieron de no regresar a clases ante la falta de condiciones en la mayoría de los planteles, no pasó desapercibido el cuestionamiento de la prensa sobre “si doblaron las manos”, la respuesta de Tomás Cervantes fue: “no es doblar las manitas sino atender el llamado de los padres de familia y solo regresarán las escuelas que estén en condiciones, las que no estén en condiciones no van a regresar”, señaló.

Condiciones mínimas

Pero ¿a qué condiciones mínimas se refirió? El Coordinador Sindical informó que los insumos sanitarios como el agua, gel, uso de materiales de limpieza los reunieron los padres y no fueron brindados por el gobierno, así como las instalaciones que cumplían con los requerimientos mínimos para operar.