Oficina del Instituto Indígena está en malas condiciones

Angostura, Sinaloa.- Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena en el Ayuntamiento de Angostura, y su grupo de colaboradores temen que la presente temporada de fuertes lluvias y huracanes los agarre en su oficina, ya que el techo está en muy malas condiciones y por todos lados hay goteras.

La funcionaria municipal explica que el año pasado en carne propia vivió una amarga experiencia, pues tuvieron que ser evacuados para evitar un percance mayor, ya que el agua corría por el piso y adentro caía a cántaros.

Como no quiere que este año se repita la historia, le pide a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez tomar cartas en el asunto y de ser posible reubicar la oficina a un lugar seguro.

“La verdad, la oficina del Instituto Municipal Indígena sí está en malas condiciones, y lo peor del caso es que se avecina la temporada de lluvias y seguro la situación se pondrá crítica si no somos reubicados.

No nada más nuestra oficina está así, sino que también lo están varias áreas que están dentro de donde antes era la Presidencia Municipal, y esto es un riesgo para todos. Ya me tocó en una ocasión una lluvia aquí en el Instituto Municipal Indígena, y pese a que no fue tan fuerte sí nos causó muchos estragos, pues los techos chorreaban a cántaros, y como las otras oficinas que están detrás de nosotros no cuentan con techos, por ahí se metía el agua y nos corría por los pies y todas partes.

Lamentablemente nos llovía más adentro que afuera de la oficina, por tal motivo nos tuvimos que salir, ese día nos evacuaron porque estaba peligrando la seguridad de nosotros. Sin duda alguna la Dirección del Instituto Municipal Indígena ocupa unas instalaciones más dignas, ya se nos ha estado comentando que se nos va a cambiar de lugar, y pues ojalá y sea antes de que lleguen las lluvias.

También tenemos un problema con el baño sanitario, el cual está muy deteriorado, y ahorita estamos acarreando en cubetas el agua para la taza. En días pasados se le dio mantenimiento, pero el problema se empezó a presentar cuando la Jumapaang tandeó el agua, y como estamos en una zona alta el agua no alcanza a subir al tinaco o tal vez sea porque hay otro problema”, comenta Rosaura Silvas Cabanillas.