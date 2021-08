Ofrece su mercancía de casa en casa en las rancherías de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Buen trato, calidad y, sobre todo, excelentes precios, son los que la señora Olivia Montoya ofrece a cada uno de sus clientes en las rancherías de Salvador Alvarado, donde se ve reflejada su pasión por las ventas, al esmerarse por vender los productos rápidamente. Vasos, platos, tazas, vasijas, tenedores, cedazos, broches para tender la ropa, estropajos, son algunas de los productos que tiene en venta.

Son productos que va ofreciendo casa por casa con su peculiar manera de llegar, y donde encuentra la manera de llegarle a sus clientes para que aprovechen los bajos precios de los artículos.

“Cada vez que llego a una casa para ofrecerles algo de las chácharas que llevo a la venta, rápidamente veo las caras de los clientes y les digo que son de buena calidad y baratas, además que les doy días para que me los paguen, y sé que así vendo más; además, siempre me gusta andar contenta, porque es una manera de contagiar a las personas”, comentó.

Es muy reconocida por la población al ser una excelente comerciante, sin importar las condiciones climáticas sale diario a ofrecer los artículos del hogar. Los precios varían según el producto que desean, van desde los 17 hasta los 50 pesos, los cuales son muy accesibles para los bolsillos de los clientes, al dar crédito de una semana o a veces hasta dos semanas para poder pagar la cuenta.

Leer más: Salvador Alvarado es el municipio con más empleo durante el año 2020

Algunas personas le hacen pedidos de lo que les hace falta en su hogar para que el día que llegan a surtir los artículos le dejen lo que le encargaron. “A mí me gusta mucho andar vendiendo porque es algo que se me facilita, desde que yo me acuerdo ando vendiendo cosas”, expresó.