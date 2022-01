Ofrecen el programa de Apoyo a la Economía Familiar en calles de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- El diputado local por el noveno distrito, Ambrocio Chávez Chávez, recorrió las calles de la colonia San Miguel (La Piedra), ubicada en la ciudad de Guamúchil, en una jornada de visita casa por casa, con el objetivo de invitar a la sociedad a que aprovechen el programa: “Apoyo a la Economía Familiar de la Región de Évora”, que, a través de un convenio con la Congregación Mariana Trinitaria, pueden ofrecer artículos a bajo costo.

El legislador tocó puerta por puerta para informar a la ciudadanía que pueden acceder a cemento, mortero, pintura vinil, impermeabilizante, tinacos, plan telefónico, laptops, computadoras de escritorio, motores marinos, fertilizantes, semillas y alimento para ganado, a través de montos de apoyo en distintos porcentajes, por lo que la sociedad solo paga una parte.

Durante el recorrido, Ambrocio Chávez Chávez, comentó que, en el noveno distrito, que corresponde a Salvador Alvarado y Angostura, ha tendido una aceptación extraordinaria, porque mucha gente se está anotando y firmando pedidos, por lo que próximamente habrán de llegar varios tráileres cargados con material para entregar a las familias de la región de Évora.

Leer más: Jornadas del Bienestar llegan a El Salitre, en Salvador Alvarado

Expresó que la sociedad está ávida de programas que vengan a ayudar a la golpeada economía familiar, por la pandemia o por la propia realidad económica en que se vive.

“Hicimos un compromiso, el cual fue no abandonar a la comunidad, no apartarse en oficinas refrigeradas o alejarse y regresar cuando había en campaña. La misma gente no dijo, regresen, vuelvan otra vez a visitarnos, que no sea solo en campaña sino en tiempos de trabajo”, recordó.

Dio a conocer que, en casi una semana, el municipio de Angostura ya está casi cubierta al 100 por ciento, y en Salvador Alvarado van arriba del 50 por ciento, por lo que seguirán recorriendo casa por casa, las partes que quedan de ambos municipios para ofrecer el programa, escuchar a la gente que es lo que necesita y en la medida de los posible apoyarlos.

Leer más: En Palo de Asta, Mocorito, enfrentan problemas de falta de agua

Por su parte, María de Jesús, comentó que le parecían muy bien los programas que está ofreciendo el diputado, sobre todo los tinacos y el cemento, por lo que les pedirá apoyo a sus hermanas que viven en Tijuana para poder acceder a ellos. También dijo que se encargaría de informar a sus hijos para que puedan aprovecharlos.