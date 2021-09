¡Ojo! Rastro de Salvador Alvarado opera a metros de laguna de aguas negras

Guamúchil, Sinaloa.- Las instalaciones del Rastro Municipal de Salvador Alvarado, en Guamúchil, están prácticamente rodeadas de un foco de contaminación por las cercanías con el río Mocorito.

Frente al Rastro Municipal está una laguna de aguas negras de gran tamaño. Un foco de contaminación que por las condiciones en que se encuentra son descargas vertidas desde hace mucho tiempo.

No se puede precisar desde hace cuánto tiempo, pero una imagen dice más que mil palabras, y las fotografías capturadas en el lugar muestran la grave problemática ambiental.

La fauna silvestre de iguanas, aves y peces vive entre desechos del drenaje y posiblemente de los desechos del Rastro Municipal.

Sobre la descarga del drenaje del Rastro al río, la respuesta del encargado del Rastro, Martín Montoya López, fue que “se vierte por el drenaje porque la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado hizo lo competente”.

Pero a unos metros de la laguna está una tubería rota con desagüe que da al río Mocorito, y más adelante, en ambas laderas, hay tuberías que vierten aguas del drenaje. En la visita del pasado miércoles al lugar como parte del recorrido de verificación que se realizó en esta zona del río, se pudo conocer que la descarga de aguas negras continúa en algunas de las bombas.

Queda en duda entonces cómo está funcionando la laguna de oxidación, a dónde se debería enviar el drenaje.

Uno de los reconocidos ambientalistas en la región, Bernardo Castro, presidente del Consejo Ecológico en la región, exhorta a una pronta solución. “Un buen presidente municipal no puede hablar de ser buen gobierno si no ataca el problema ambiental y de salud. Todo el tiempo se ha estado contaminando el río. Guamúchil está reprobado por enviar desechos a Angostura. La Japasa siempre está en crisis económica y los usuarios no pagan, pero se tiene que buscar la forma de solucionarlo”.