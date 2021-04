Operaban antenas irregulares en Guamúchil, en Cabildo ponen fecha de pago 

Sinaloa.- Increíble pero cierto cerca de ocho empresas de telecomunicaciones de reconocidas marcas han estado operando de manera irregular en Guamúchil, del municipio de Salvador Alvarado, con la instalación de antenas pero sin permiso y sin pagar.

Hoy se les puso plazo para el pago anual en la sesión de Cabildo Ordinaria número 56 para ponerse al corriente hasta el día 25 de mayo. Para aquellas que no cumplan con la cantidad de 50 mil pesos les quedará sin efecto el acuerdo emitido por el cuerpo de cabildo.

Sobre el por qué no se les había estado cobrando, el Tesorero José Rene Valenzuela Castro expuso en Cabildo que las empresas no contaban con la documentación requerida bajo cuatro conceptos: permiso de construcción, permiso de uso de suelo, licencia de operación y por aprovechamiento. Reconoció que si estaban enterados de que estaban operando en forma irregular.

Explicó que se les empezó a cobrar desde el año 2019 pero que no existe un historial de las antenas que permita conocer de manera oficial desde cuándo han estado operando. Por lo que habrán de realizar un padrón de las antenas que operan para dejar el registro a las próximas administraciones.

A decir del regidor Everardo Melendrez "no tienen un año operando sino tres o cuatro", dijo al exponer que visitó cada uno de los sitios y esos fueron los comentarios de las personas que viven en los sectores. La regidora Diana Chimal le preguntó al Tesorero si las empresas se hacen acreedoras de una multa por no haber pagado. La respuesta fue no.

La débil justificación

La justificación de que no se les cobraba en la presente administración es que no había mecanismos para el cobro. Pero eso no le resta responsabilidad al municipio de la falta de vigilancia y suspensión. Y este tema revela una serie de omisiones y falta de actuación de las autoridades municipales involucradas para permitir que una empresa opere sin permiso de uso de suelo, sin licencia de operación y continúe por años sin pagar.

La solicitud de cambio de uso de las ocho empresas ubicadas en Guamúchil, para su regularización, fue realizada por el Ingeniero Julio César Sandoval Negrete, Gerente de Región 2 de Sites Mexicanos. La solicitud fue aprobada por unanimidad por Cabildo.