Volverán a instalar operativos de alcoholímetro

Guamúchil, Sinaloa.- De nueva cuenta se aplicará el operativo del alcoholímetro en las calles de la ciudad de Guamúchil, señaló que el presidente sustituto Carlo Mario Ortiz Sánchez. Indicó que este ejercicio se tiene que realizar para evitar los percances viales a consecuencia del consumo del alcohol que se han aumentando en los últimos meses.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) estará encargada de realizar los alcoholímetros, los cuales se instalarán en diferentes zonas de la cabecera municipal con la intención de reducir el consumo de alcohol en los fines de semana y con ello evitar percances viales.

Carlo Mario Ortiz Sánchez comentó que en una reunión con el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SPyTM), David Silva García, llegaron a la conclusión de que se tiene que seguir con el operativo del alcoholímetro los fines de semana, esto para regular el consumo del alcohol y así evitar accidentes. “En el tiempo que estuve en la administración hubo un buen ejercicio, se mantuvieron las cifras, hasta bajaron los índices de accidentes por el flujo del alcohol, se ha visto que en los últimos meses se dejó de aplicar”, expresó Ortiz Sánchez.

“El consumo del alcohol se ha aumentado, más en las áreas del Parque Mirador La Presa, donde no se permite esta práctica, así como en algunos puntos de las calles principales, donde a simple vista consumen las bebidas alcohólicas”. Expresó que es importante que se respeten las normas y haya buena coordinación para evitar los accidentes. Indicó que el operativo está enfocado en reducir los índices de accidente, no es recaudatorio, le cuesta al municipio el poder aplicarlo, pero van en el sentido de prevención de accidentes; agregó que se estará aplicando en conjunto con el operativo de concienciación del casco para los motociclistas, los cuales no se darán marcha atrás, ya que son para mantener la seguridad y sobre todo la buena vialidad en las calles del municipio.

El operativo de los cascos y regularización de motocicletas tiene varios meses operando, que se ha instalado en varias partes de la ciudad. El operativo del alcoholímetro se tendrá que estar aplicando lo más pronto posible, para empezar a reducir las cifras de accidentes, no hay días en específico y no se da a conocer los puntos donde serán instalados, comentó el alcalde sustituto, Carlo Mario Ortiz Sánchez.