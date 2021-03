Órgano Interno de Salvador Alvarado sigue con auditorías internas en paramunicipales

Guamúchil, Sinaloa.- Aún siguen las auditorías internas en las paramunicipales de Salvador Alvarado y en estos momentos el Órgano Interno de Control a cargo de Isela Ángulo Payan, se encuentra analizando las cédulas para ver cómo salió Japasa con quienes ya se concluyó e incitando con el sistema DIF quienes son los siguientes en la lista.

La titular explicó que por el momento no cuentan con resultados debido a que necesitan concluir con este proceso, de lo contrario estaría dictaminado un resultado erróneo.

“Por el momento no podemos decir o dictaminar el resultado porque como aún no se concluye estaría dando información que no es verídica y que además aún no se tiene”, explicó la funcionaria.

Destacó que se auditó el 2019 y el 2020 en Japasa y dijo que era muy posible que en la semana entrante ya tendrían bien confirmada la información, mientras que apenas se tiene una semana con los trabajos en DIF.

“La semana pasada comenzamos a pedir información de DIF y estamos cerrando Japasa”, detalló la titular del Órgano Interno de Control, Isela Angulo Payan.

